എസ്‌.എസ്‌.രാജമൗലിയുടെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ബാഹുബലിയുടെ തുടർച്ചയായി എത്തുന്ന വെബ് സീരിസ് 'ബാഹുബലി: ബിഫോര്‍ ദ് ബിഗിനിങി'നായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് പ്രേക്ഷകര്‍. ബാഹുബലിയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ച കഥാപാത്രം രാജമാത ശിവകാമി ദേവിയുടെ പൂര്‍വ കഥയാണ് പരമ്പരയിൽ പറയുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍, വെബ് സീരിസില്‍ ശിവകാമിയുടെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന താരം ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍. മറാത്തി നടിയും മോഡലുമായ മൃണാള്‍ താക്കൂറാണ് ശിവകാമയിയുടെ യൗവ്വനകാലത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രമ്യാ കൃഷ്ണനായിരുന്നു ബിഗ് സ്‌ക്രീനില്‍ ശിവകാമിയുടെ വേഷം ഗംഭീരമാക്കിയത്.

ആനന്ദ് നീലകണ്ഠന്റെ 'ദി റൈസ് ഓഫ് ശിവകാമി' എന്ന നേവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ദേവ കട്ട സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്ന വെബ് സീരീസ്, എസ്.എസ് രാജമൗലിയും ആര്‍ക്കാ മീഡിയ വര്‍ക്കും ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. രാഹുല്‍ ബോസ് ആണ് സ്‌കന്ദദാസനായി വേഷമിടുന്നത്.

പരമ്പരയുടെ ആദ്യ സീസണില്‍ ഒമ്പത് എപ്പിസോഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക. മഹിഷ്മതി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര സ്ഥാനത്തേയ്ക്കുള്ള ശിവകാമിയുടെ യാത്രയാണ് സീരീസില്‍ പറയുന്നത്.

Content Highlights : Baahubali Before the Beginning web series Mrunal Thakur as rajamatha rajamouli remya krishnan