സച്ചിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ അയ്യപ്പനും കോശിയും തെലുങ്ക് റീമേയ്ക്കാണ് ഭീംല നായക്. പവൻ കല്യാണും റാണ ദ​ഗുബാട്ടിയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിലെ ഇരുവരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വീഡിയോ നേരത്തെ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ ബിജു മേനോൻ അവതരിപ്പിച്ച അയ്യപ്പൻ നായർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പവൻ കല്യാണും പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിച്ച കോശി കുര്യൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ റാണയും തെലുങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിൽ നിത്യ മേനൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻറെ ലുക്കും പുറത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പവൻ കല്യാണിൻറെ നായികയായാണ് നിത്യ എത്തുന്നത്.

ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന ​ഗാനം ഒക്ടോബർ 15ന് പുറത്തിറങ്ങും. തമൻ ആണ് സം​ഗീതം.

