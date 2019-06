ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള കുതിപ്പില്‍ അവഞ്ചേഴ്‌സ് എന്‍ഡ്‌ഗെയിം. ജയിംസ് കാമറൂണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത അവതാറും ടൈറ്റാനികുമായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി തുടര്‍ന്നിരുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിലെത്തി ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ അവഞ്ചേഴ്‌സ് ടൈറ്റാനികിനെ മറികടന്ന് രണ്ടാംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നു.

അവഞ്ചേഴ്‌സിന്റെ നേട്ടത്തെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ച് ജയിംസ് കാമറൂണ്‍ രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. അവഞ്ചേഴ്സിന്റെ ലോഗോയില്‍ ഇടിച്ച് ടൈറ്റാനിക്ക് മുങ്ങുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ തോല്‍വി സമ്മതിച്ചത്.

കെവിനും (നിര്‍മാതാവ്) മാര്‍വലിലെ മറ്റുള്ള എല്ലാവരോടുമായി, മഞ്ഞുകട്ടയാണ് യഥാര്‍ഥ ടൈറ്റാനിക്കിനെ തകര്‍ത്തത്. എന്നാല്‍ ഇവിടെ എന്റെ ടൈറ്റാനിക്കിനെ തകര്‍ത്തത് അവഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. ലൈറ്റ്സ്റ്റോം എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റിലുള്ള (ജയിംസ് കാമറൂണിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിര്‍മാണ കമ്പനി) എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വലിയ നേട്ടത്തെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സിനിമാ വ്യവസായം ജീവസുറ്റതാണെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റെന്തിനേക്കാളും വലുതാണെന്നും നിങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു- കാമറൂണ്‍ അന്ന് കുറിച്ചു.

100 മില്ല്യണ്‍ ഡോളര്‍ കൂടി നേടിയാല്‍ അവഞ്ചേഴ്‌സ് അവതാറിന്റെ റെക്കോഡ് തകര്‍ക്കും. ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനം തുടരുന്ന അവഞ്ചേഴ്‌സ് ഈ റെക്കോഡ് ഉടനെ തന്നെ മറി കടക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

മാര്‍വല്‍ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ഈ സൂപ്പര്‍ ഹീറോ ചിത്രം അവഞ്ചേഴ്‌സ് എന്‍ഡ് ഗെയിം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആന്റണി റുസ്സോവാണ്. റോബര്‍ട്ട് ഡോണി ജൂനിയര്‍, ക്രിസ് ഇവാന്‍സ്, മാര്‍ക്ക് റഫല്ലോ, ക്രിസ് ഹെംസ്‌വേര്‍ത്ത്, സ്‌കാര്‍ലറ്റ് ജൊഹാന്‍സണ്‍, ജെറേമി റെന്നര്‍, പോള്‍ റുഡ്, ബ്രീ ലാര്‍സണ്‍, കാരെന്‍ ഗില്ലന്‍, ബ്രാഡ്‌ലി കൂപ്പര്‍ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Avengers Endgame to break record of Avatar's global box office haul, list of highest grossing films, titanic, james cameron, Anthony Russo