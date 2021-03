നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്രയും ഭര്‍ത്താവ് നിക് ജോനാസും ചേര്‍ന്ന് ഓസ്‌കര്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചതില്‍ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍. പീറ്റര്‍ ഫോര്‍ഡ് എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനാണ് പ്രിയങ്കയെയും നിക്കിനെയും വിമര്‍ശിച്ചത്. ''നിങ്ങള്‍ രണ്ടുപേരോടും എനിക്ക് ബഹുമാനക്കുറവില്ല, എന്നാല്‍ ഓസ്‌കര്‍ നാമനിര്‍ദ്ദേശ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ എന്താണ് യോഗ്യത'' എന്നായിയിരുന്നു പീറ്ററിന്റെ ചോദ്യം.

തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രിയങ്ക മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തി. ഒരാളുടെ യോ​ഗ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഞാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത് ഞാന്‍ അഭിനയിച്ച 60 ലേറെ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയാണ് പ്രിയങ്ക കുറിച്ചു.

Would love your thoughts on what qualifies someone. Here are my 60+ film credentials for your adept consideration @mrpford https://t.co/8TY2sw1dKb pic.twitter.com/T8DnQbtXZG