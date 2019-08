'നെഞ്ചിനകത്ത് ലാലേട്ടന്‍, നെഞ്ചുവിരിച്ച് ലാലേട്ടന്‍..' ക്വീന്‍ എന്ന സിനിമയിലെ ഈ ഗാനം പാടി നടക്കാത്ത മോഹന്‍ലാല്‍ ആരാധകരില്ല. ഈ ഗാനരംഗത്ത് നെഞ്ചില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്റെ മുഖം പച്ചകുത്തിയ അശ്വിന്‍ എന്ന യുവനടനും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ചിത്രത്തില്‍ കട്ട മോഹന്‍ലാല്‍ ഫാന്‍ ആണെങ്കിലും യഥാര്‍ഥത്തില്‍ അശ്വിന്‍ ഒരു മമ്മൂട്ടി ആരാധകനാണ്.

ഇപ്പോള്‍ അശ്വിന്‍ നായകനായെത്തുന്ന കുമ്പാരീസ് എന്ന ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്ന വേളയില്‍ മമ്മൂട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നടന്നാല്‍ നിനക്കു എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചവര്‍ക്കായി അശ്വിന്‍ നല്‍കുന്ന മറുപടിയാണ് ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്. സിനിമയോട് ഒരു ഭ്രാന്തുണ്ടായത് നടന്‍ ആവാന്‍ മോഹിപ്പിച്ചത് ദേ ഈ ഇക്കയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാ അശ്വിന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

അശ്വിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

ഒരുപാടു സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ആണ് ഞാന്‍ ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഇടുന്നതു. ഈ ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് ഞാന്‍ നായക വേഷം ചെയുന്ന കുമ്പാരീസ് എന്ന ചിത്രം ഇറങ്ങുകയാണ്. അതില്‍ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സീന്‍ എടുക്കുമ്പോള്‍ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് ഇത്, അതും നമുടെ ബിലാലിക്കയുടെ ഒപ്പം ..

MEGASTAR mammotty turns 48 in his film career. ഈ കാലം അത്രെയും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച നടന്‍, ഒരു സിനിമ നടന്‍ ആവാന്‍ എന്നെ കൊതിപ്പിച്ച നടന്‍. മമ്മൂട്ടി ഭ്രാന്തന്‍, മമ്മൂട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നടന്നാല്‍ നിനക്കു എന്ത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് ദേ ഈ ഫോട്ടോയില്‍ ഉണ്ട് എല്ലാം. കാരണം ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 16 ഞാനും ക്വീനിലെ എല്‍ദോയും ജെന്‌സനും പിന്നെ ടിറ്റോ വില്‍സനും ഒക്കെ ചേര്‍ന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന കുമ്പാരീസ് എന്ന പടം വരുവാണ്. ഞാന്‍ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലെ, സിനിമയോട് ഒരു ഭ്രാന്തുണ്ടായത് നടന്‍ ആവാന്‍ മോഹിപ്പിച്ചത് ദേ ഈ ഇക്കയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാ. Thank you MEGASTAR for inspiring us..

