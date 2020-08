ആസിഫലി നായകനായെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം മഹേഷും മാരുതിയും ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. സേതു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് മണിയൻ പിള്ളരാജു പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ വിഎസ്‍എൽ ഫിലിം ഹൗസുമായി ചേർന്ന് മണിയൻപിള്ള രാജുവാണ്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അണിയറപ്രവർത്തകർ വൈകാതെ പുറത്ത് വിടും.

നിസാം ബഷീർ സംവിധാനം ചെയ്ത കെട്ട്യോളാണെന്റെ മാലാഖയാണ് ആസിഫിന്റേതായി ഒടുവിൽ തീയേറ്ററിലെത്തിയ ചിത്രം. മാത്തുക്കുട്ടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞെൽദോ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വേളയിലാണ് കോവിഡും അനുബന്ധ ലോക്ക്ഡൗണും തുടർന്ന് തീയേറ്ററുകൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരുന്നത്.

രാച്ചിയമ്മ, എല്ലാം ശരിയാകും, പറന്ന് പറന്ന്, തട്ടും വെള്ളാട്ടം എന്നിവയാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ആസിഫ് ചിത്രങ്ങൾ.മമ്മൂട്ടി നായകനായെത്തിയ ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോ​ഗാണ് സേതു സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം

