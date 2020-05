ഋഷി കപൂറിന്റെ വിയോഗത്തോടെ തനിക്ക് തന്റെ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞിനെയാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് ​ഗായിക ആശാ ഭോസ്‌ലെ. ഋഷി തന്റെ സ്വന്തം കുട്ടിയെപ്പോലെ ആയിരുന്നുവെന്നും കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ വേദനയാണ് താനിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ആശാ ഭോസ്ലെ പറഞ്ഞു.

‘ഋഷിയുടെ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തകർന്നു പോയി. എനിക്ക് എന്റെ നാലാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതു പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഋഷിയുടെ കുടുംബത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, ഇതല്ല അതിനുള്ള സമയമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് എന്റെ സ്നേഹം അറിയാം.ആശ പറയുന്നു

ആശയുടെ മകൾ വർഷ ഭോസ്ലെ 2012 ൽ തോക്കിൽ നിന്ന് വെടിയുതിർത്ത് ആത്മഹത്യ ചെ്യതു. മകൻ ഹേമന്ദ് ഭോസ്ലെ അർബുദ ബാധിതനായി 2015 ൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

എനിക്ക് ഋഷിയെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ അറിയാം.ഞങ്ങൾ കുടുംബപരമായി വളരെ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളത്.ആർ ഡി ബർമനുമൊത്ത് ഋഷി ജോലി ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. രാത്രിയൊക്കെ അവർ സം​ഗീതവുമായി കൂടും . ഞാനവർക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നൽകും. ഋഷിക്ക് എന്റെ പാചകം വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അന്നവൻ വിവാഹിതനായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്യണോ എന്നവൻ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും നീ ചെയ്യ് എന്ന് ഞാൻ പറയും.

അമേരിക്കയിലേക്കു പോകുന്നതിനു മുന്‍പ് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം കഴിക്കാന്‍ ഋഷി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് എപ്പോഴും ഒരു തീരാ സങ്കടമായി എന്നിൽ അവശേഷിക്കുകയാണ്’

ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഋഷിയെ പോലൊരു പ്രതിഭ വേറെയില്ല. ഋഷി വളരെ മികച്ച നടനായിരുന്നു. അവൻ വളരെ നന്നായി നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. മികച്ച റൊമാന്റിക് ഹീറോ ആയിരുന്നു. അതി സങ്കീർണമായ രംഗങ്ങൾ പോലും ഋഷി തന്മയത്വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ആശാ ഭോസ്ലെ പറയുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 30 നാണ് അനശ്വര നടൻ ഋഷി കപൂർ വിടവാങ്ങുന്നത്. ഏറെ നാളായി അർബുദ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ ആകെ ഉലച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കുറിച്ചുകൊണ്ട് ലത മങ്കേഷകർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കുഞ്ഞു ഋഷിയെ കയ്യിലെടുത്ത് താലോലിക്കുന്ന അപൂർവ ചിത്രവും ഗായിക പോസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു.

