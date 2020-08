ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ്ങ് രാജ്പുതിന്റെ മരണത്തിൽ ആരോപണം നേരിടുന്ന വേളയിൽ നടി റിയ ചക്രവർത്തിയും സംവിധായകൻ മഹേഷ് ഭട്ടും തമ്മിലുള്ളതെന്ന പേരിൽ സ്വകാര്യ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശൾ പ്രചരിച്ചത് നേരത്തെ വാർത്തയായിരുന്നു. ജൂൺ എട്ടിന് അയച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ സുശാന്തുമായുള്ള പ്രണയബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചെന്ന സൂചനകളാണുള്ളത്. റിയയെ സധൈര്യം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് മഹേഷിന്റെ മറുപടി സന്ദേശങ്ങൾ.



എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു സന്ദേശം വാർത്തയാക്കിയ മാധ്യമത്തിനെതിരേ രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഹേഷ് ഭട്ടിന്റെ ഭാര്യ സോണി റസ്ദാനും മകൾ പൂജ ഭട്ടും.

മഹേഷും റിയയും കൈമാറിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും മഹേഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോണിലെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ള താനുൾപ്പടെ ഉള്ളവർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പൂജ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പൂജ പറഞ്ഞതിനെ ശരിവച്ച് സോണി റസ്ദാനും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേ സത്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്കിത് എന്നും ലഭിക്കാറുണ്ട്, കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ വാർത്തകൾ അല്ലാതെ യഥാർഥ വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നാണ് ഇനി നൽകുക. സോണി റസ്ദാൻ കുറിക്കുന്നു.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റിയും മഹേഷും തമ്മിലുള്ളതെന്ന പേരിൽ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രചിച്ചത്. ജൂൺ 8ന് അയച്ച സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് റിയയുടെ അച്ഛനും സുശാന്തുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിനും ആശ്വാസം പകരുന്ന വാർത്തയാണിതെന്ന സൂചനകളും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.

Yes true. Here is mine. We get them everyday. When will news channels actually give us real news and not fabricated spin-offs. Most seem to have turned into uglier more salacious versions of Stardust and Cine Blitz. https://t.co/2f5tKKhwLu pic.twitter.com/l7IS2xavUS