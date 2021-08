ചെന്നൈ: നടന്‍ ആര്യയായി ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തി ശ്രീലങ്കന്‍ യുവതിയെ കബളിപ്പിച്ച യുവാക്കള്‍ ചെന്നൈയില്‍ അറസ്റ്റില്‍. മുഹമ്മദ് അര്‍മാന്‍, മുഹമ്മദ് ഹുസൈന്‍ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഗീതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെന്നൈ സൈബര്‍ പോലീസ് ടീമാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.

ജര്‍മനിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കന്‍ യുവതിയാണ് പരാതിക്കാരി. ആര്യയുമായി താന്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും വിവാഹവാഗ്ദാനം നല്‍കി തന്നെ നടന്‍ വഞ്ചിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ചു. തന്റെ പക്കല്‍ നിന്ന് 65 ലക്ഷത്തോളം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായും ഇവര്‍ പറഞ്ഞു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആര്യയെ പോലീസ് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പേരില്‍ ആരെങ്കിലും യുവതിയെ പറ്റിച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ആര്യ പറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

