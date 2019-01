ബഡായി ബംഗ്ലാവ് എന്ന ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിയിലൂടെ പ്രേക്ഷരുടെ ഇഷ്ടതാരമായി മാറിയ നടിയാണ് ആര്യ. സ്വതസിദ്ധമായ ഹാസ്യവും തന്റേതായ സ്‌റ്റൈല്‍ സ്‌റ്റേമെന്റ് കൊണ്ടും മിനിസ്‌ക്രീനിലെ വേറിട്ടവ്യക്തിത്വമായ ആര്യ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. താന്‍ ഭര്‍ത്താവുമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആര്യയിപ്പോള്‍. ആര്യയുടെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പോസ്റ്റിന്റെ പ്രസ്‌ക്ത ഭാഗങ്ങള്‍

ഇതുപോലെയൊരു പോസ്റ്റിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാന്‍ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും എന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ചികഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി തവണയായുള്ള ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ എനിക്ക് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്നതിനാല്‍ ഞാനിപ്പോള്‍ തുറന്ന് പറയാം ഞാനൊരു ''''സിംഗിള്‍ മദറാണ്'' അതായത് കുറച്ചു നാളുകളായി ഞാനും എന്റെ ഭര്‍ത്താവും വേര്‍പിരിഞ്ഞു കഴിയുകയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങള്‍ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരുംചേര്‍ന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മകളെ വളര്‍ത്തുന്നത്.

ഇതെല്ലാം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ തുറന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഞാന്‍ അതീവ സന്തുഷ്ടയാണെന്ന് കരുതരുത്. എന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ കേട്ട് സഹിക്കെട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തുറന്നു പറച്ചില്‍ നടത്തുന്നത്. എന്റെ മകള്‍ റോയയുടെ അച്ഛനെ ഞാനി പോസ്റ്റില്‍ ടാഗ് ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യതയെ ഞാന്‍ വളരെയധികം മാനിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഞാനിപ്പോള്‍ നേരിടാന്‍ പോവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹവും കടന്നു പോവരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എന്നെയോ എന്റെ മകളെയോ മകളുടെ അച്ഛനെതിരെയോ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കമന്റുകള്‍ കുറ്റകരവും ആ പ്രൊഫൈല്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

