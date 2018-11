അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും നോവുണര്‍ത്തുന്ന ഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവച്ച് നടിയും അവതാരകയുമായ ആര്യ. മകള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ഇരുവരുടെയും ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര്യയുടെ ഹൃദയഭേദകമായ കുറിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആര്യയുടെ അച്ഛന്‍ സതീഷ് ബാബു മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു ആര്യയുടെ സഹോദരന്റെ മരണം.

ആര്യയുടെ കുറിപ്പ് വായിക്കാം

ചിത്രത്തില്‍: എന്റെ അച്ഛന്‍ (നാല് ദിവസം മുന്‍പ് അദ്ദേഹത്തെ നഷ്ടമായി) എന്റെ സഹോദരന്‍ (ഒരു മാസം മുന്‍പ് അദ്ദേഹത്തെ നഷ്ടമായി) ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുന്ന എന്റെ മകള്‍... ഞാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ചിത്രം ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ എന്നെ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കുന്നു... ഒന്ന് കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുന്‍പ് ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് മാറി മറഞ്ഞത് ഇത് പ്രവചനാധീതമായിരുന്നു..

ഇനിയെന്താണ് സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്നു നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാന്‍ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരോ നിമിഷവും ജീവിക്കൂ. പിന്നില്‍ എന്ത് നടക്കുന്നുവെന്നോ ഇനിയെന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ ചിന്തിച്ച് തല പുകയ്ക്കണ്ട. ഇതാണ് ഈ നിമിഷം... അത് ജീവിക്കൂ...

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്തേക്ക് ചേര്‍ത്തുപിടിക്കൂ. സാധ്യമാകുന്ന ഒരോ സെക്കന്‍ഡും പ്രിയപ്പെട്ടവര്‍ക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കൂ... അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ ഭാവിയില്‍ ഖേദിക്കേണ്ടി വരില്ല, അവര്‍ ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെന്നത് മനസ്സിലൊരു മുറിവായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരില്ല... മറ്റേത് നഷ്ടങ്ങളേക്കാള്‍ വേദനയായിരിക്കും ആ മുറിവില്‍ നിന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ആര്യ കുറിച്ചു

Content Highlights : arya anchor, actress, family, facebook instagram post, arya about her father and brother