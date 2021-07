തെന്നിന്ത്യൻ താരദമ്പതിമാരായ ആര്യയ്ക്കും സയ്യേഷയ്ക്കും പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു. ആര്യയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തും തമിഴ് നടനുമായ വിശാലാണ് സന്തോഷവാർത്ത ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

ഈ വാർത്ത പുറത്ത് വിടുന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. അമ്മാവനായതിൽ അഭിമാനം, എന്റെ സഹോദരൻ ജാമിയ്ക്കും (ആര്യയുടെ യഥാർഥ പേരായ ജംഷാദിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ജാമി) സയ്യേഷയ്ക്കും പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു,. പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ ഷൂട്ടിനിടയിൽ‌. അവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. വിശാൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

So Happy to break this news,great to be an Uncle,my Bro Jammy & Sayyeshaa r blessed wit a #BabyGirl,uncontrollable emotions rite now in midst of shoot.Always wish de best 4 dem,Inshallah,GB de new Born,my Baby Girl @sayyeshaa & @arya_offl for taking a new responsibility as a Dad