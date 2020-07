ലോക്ഡൗൺ വേളയിൽ വൻ തുക വൈദ്യുതി ബിൽ ഈടാക്കി സകലരെയും ‍ഞെട്ടിക്കുകയാണ് മുംബൈയിലെ അദാനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കമ്പനി. അടച്ചിട്ട തന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ 36,000 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി ബിൽ വന്നതിന്റെ ഞെട്ടൽ ബോളിവുഡ് താരം താപ്സി പന്നു പങ്കുവച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്.അതിന് പിന്നാലെ മുംബൈയിൽ താമസമാക്കിയ ‍മലയാളി നടി കാർത്തിക നായർ തനിക്ക് ജൂൺ മാസത്തിൽ വന്ന ഒരുലക്ഷം രൂപയുടെ ബില്ല് പങ്കുവച്ചു. ഇപ്പോഴിതാ ബോളിവുഡ് നടൻ അർഷാദ് വർസിയാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭീമൻ തുകയുടെ ആകുലത പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

തനിക്ക് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ ലഭിച്ച വൈദ്യുതി ബിൽ 1.03 ലക്ഷമാണെന്നാണ് അർഷാദ് വർസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തന്റെ പെയിന്റിംഗുകളെക്കുറിച്ച് വന്ന ഫീച്ചറിൻറെ ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണ് ട്വീറ്റ്.

"സുഹൃത്തുക്കളെ ദയവായി എൻറെ പെയിന്റിംഗുകൾ വാങ്ങുക. എനിക്ക് എൻറെ വൈദ്യുതി ബിൽ അടയ്ക്കണം. അടുത്ത ബില്ലിനുവേണ്ടി ഞാൻ എൻറെ കിഡ്‍നികൾ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു".

മുംബൈ നിവാസികളായ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും സാധാരണക്കാരും ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിൻറെ മൂന്നു മുതൽ 10 മടങ്ങു വരെ ഉയർന്ന ബില്ലാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചതെന്നാണ് പരാതി.

ലോക്ഡൗൺ വേളയിൽ വൻ തുക വൈദ്യുതി ബിൽ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ പലരും പ്രതിഷേധവുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം കടത്തിവെട്ടുകയാണ് മുംബൈ അദാനി ഇലക്ട്രിസിറ്റി.

Content Highlights: Arshad Warsi Jokes says he plans To Sell His Kidneys To Pay Electricity Bill