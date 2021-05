ബോളിവുഡ് നടന്‍ റണ്‍ദീപ് ഹൂഡയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യാപക പ്രതിഷേധം. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ മായാവതിയെക്കുറിച്ച് തികച്ചും അപഹാസ്യമായ തമാശ പറഞ്ഞതിനാണ് നടനെതിരേ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നത്.

ഒരു പൊതുവേദിയില്‍ സംസാരിക്കുന്ന പഴയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലായതിന് പിന്നാലെയാണ് നടനെതിരേ കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നത്. താന്‍ ഒരു വൃത്തിക്കെട്ട തമാശ പറയാന്‍ പോകുന്നു എന്ന ആമുഖത്തോടെയായിരുന്നു നടന്റെ പ്രതികരണം.

തികച്ചും സ്ത്രീവിരുദ്ധവും മനുഷ്യത്വരഹിതവും ദളിത് വിരുദ്ധവുമായ നിലവാരമില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് നടന്റേതും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

if this does not explain how casteist and sexist this society is, especially towards dalit women, i don’t know what will. the “joke”, the audacity, the crowd. randeep hooda, top bollywood actor talking about a dalit woman, who has been the voice of the oppressed. pic.twitter.com/lVxTJKnj53