സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ധാരാളം പരിഹാസങ്ങള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് സല്‍മാന്‍ ഖാന്റെ സഹോദരി അര്‍പിതാ ഖാന്‍. ശരീരത്തിന്റെയും നിറത്തിന്റെയുമെല്ലാം പേരിൽ അര്‍പിതയെ ചിലര്‍ കടന്നാക്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരക്കാരുടെ പരിഹാസങ്ങളൊന്നും അര്‍പിത ഗൗനിക്കാറില്ല. മറുപടി നല്‍കാറുമില്ല. എന്നാല്‍ മൂന്ന് വയസ്സായ തന്റെ കുഞ്ഞിന് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോള്‍ അര്‍പിത പ്രതികരിച്ചതാണ് ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടിയിരിക്കുന്നത്.

മുത്തച്ഛന്‍ സലീം ഖാനും സഹോദരന്‍ സൊഹൈല്‍ ഖാനുമൊപ്പം അര്‍പിതയുടെ മകന്‍ അഹില്‍ ശര്‍മ പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് താഴെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാല്‍ പോളിയോ ബാധിച്ചതു പോലെ തോന്നുന്നുവെന്ന് ഒരാള്‍ കമന്റ് ചെയ്തു. അയാള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അര്‍പിത.

നിങ്ങള്‍ തികച്ചും വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നെഗറ്റീവ് കമന്റുകളില്‍ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുക- അര്‍പിത കുറിച്ചു.

അര്‍പിതയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ധാരാളം ആളുകള്‍ രംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

നടന്‍ സലീം ഖാന്റെ വളര്‍ത്തുമകളാണ് അര്‍പിത. മുംബൈയിലെ തെരുവിൽ നിന്നാണ് സലീം ഖാന് അർപിതയെ ലഭിക്കുന്നത്. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ അരികില്‍ നിന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നിയമപരമായി ദത്തെടുത്തു. സല്‍മാന്‍, അര്‍ബാസ് ഖാന്‍, സൊഹൈല്‍ ഖാന്‍, അല്‍വിറ ഖാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം സലീം ഖാന്‍ സ്വന്തം മകളായി അര്‍പിതയെ വളര്‍ത്തി. 2014 ലാണ് അര്‍പിത ആയുഷ് ശര്‍മയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്.

