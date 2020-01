കുട്ടിക്കാലത്ത് താന്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി തെലുഗു നടന്‍. വിജയ് ദേവരെക്കൊണ്ട നായകനായ അര്‍ജുന്‍ റെഡ്ഡിയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ രാഹുല്‍ രാമകൃഷ്ണയാണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് നടന്റെ തുറന്നു പറച്ചില്‍.

കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാന്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. എന്റെ സങ്കടത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റെന്തു പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വളരെയധികം വേദനാജനകമായ ഒരു അനുഭവമാണ്.

ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ ട്വീറ്റുകളിലൂടെയാണ് നടന്‍ താന്‍ നേരിട്ട ദുരനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നത്. 'ആ അതിക്രമത്തോടൊപ്പമാണ് ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്നത്. നൈമിഷികമായ ആശ്വാസമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ആണ്‍മക്കളെ നന്മയോടെ വളര്‍ത്തൂ. ധൈര്യമായിരിക്കൂ. സാമൂഹിക ഉപാധികളെ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കൂ. നല്ല മനസോടെ ജീവിക്കൂ.' നടന്‍ പറയുന്നു. സിനിമാതാരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് നടന് ആശ്വസവാക്കുകളുമായി രംഗത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. തെലുഗു നടനും കൊമേഡിയനുമായ പ്രിയദര്‍ശി തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകന് ആശ്വാസമേകുന്ന ട്വീറ്റുമായി രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

'നിങ്ങള്‍ക്കു അന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന മാനസിക വേദനയെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. അതെത്ര ശ്രമിച്ചാലും എിക്കു മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല. അതിനിനി ഒന്നും ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. കരുത്തോടെയിരിക്കൂ. അത്രയേ പറയാനുളളൂ. ആ മോശം കാര്യത്തില്‍ നിന്നും നീ പുറത്തു വന്നു. നിനക്കു കഴിയുന്ന പോലെ നീയതിനെ നേരിട്ടു. നീ പോരാളിയാണ്. സ്‌നേഹം മാത്രം സഹോദരാ..' പ്രിയദര്‍ശി ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു.

അര്‍ജുന്‍ റെഡ്ഡി കൂടാതെ ഗീതാഗോവിന്ദം, അങ്ങ് വൈകുണ്ഠപുരത്ത് തുടങ്ങി ഇരുപതോളം ചിത്രങ്ങളില്‍ രാഹുല്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

