അര്‍ജുന്‍ രാംപാലിന് കാമുകി ഗബ്രിയേല ഡെമിട്രിയാഡ്‌സില്‍ കുഞ്ഞു പിറക്കാന്‍ പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ബേബി ഷവര്‍. അര്‍ജുന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

തന്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ നരകതുല്യമായിരുന്നുവെന്ന് അര്‍ജുന്‍ രാംപാല്‍ പറയുന്നു. കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച് അമ്മ മരിച്ചതും വിവാഹമോചനവുമെല്ലാം കാരണം താന്‍ ഒരുപാട് മാനസിക സംഘര്‍ഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുവെന്ന് അര്‍ജുന്‍ പറയുന്നു.

മോഡലായ മെഹര്‍ ജെസ്സിയയായിരുന്നു അര്‍ജുന്റെ മുന്‍ഭാര്യ. 20 വര്‍ഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇവര്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു. ഈ ബന്ധത്തില്‍ രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷം നരകതുല്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പ്രതിസന്ധികള്‍ എന്നെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചില്ല, പകരം കൂടുതല്‍ കരുത്തനാക്കി.

ഞാനും ഗബ്രിയേലയും പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു പൊതു സുഹൃത്ത് വഴിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നന്ദി. ഗബ്രിയേലയാണ് എന്നെ ആദ്യം സമീപിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഞങ്ങള്‍ ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ആരംഭിച്ചു. ഗബ്രിയേലയെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി എന്റെ മക്കള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ ഭാഗ്യം, അവര്‍ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തതേയില്ല.

തനിക്ക് കുഞ്ഞു പിറക്കാന്‍ പോകുന്ന വിവരം അര്‍ജുന്‍ കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് ആരാധകരോട് പറയുന്നത്. ഗര്‍ഭിണിയായ ഗബ്രിയേലയുടെ ചിത്രം പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്തു.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ സ്വദേശിയായ ഗബ്രിയേല നടിയും മോഡലുമാണ്. സൊണാലി കേബിള്‍ എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

