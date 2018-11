അഭിനയം കൊണ്ടു മാത്രമല്ല തന്റെ സഹോദരിമാരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയനാണ് അര്‍ജുന്‍ കപൂര്‍. ഒരമ്മയുടെ മക്കള്‍ അല്ലെങ്കിലും ശ്രീദേവിയുടെ മരണശേഷം ജാന്‍വിയേയും ഖുഷിയേയും ചേര്‍ത്തു പിടിക്കാനും അര്‍ജുന്‍ മറന്നില്ല. സഹോദരിമാരെ വേദനിപ്പിച്ചാല്‍ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ പ്രതികരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അര്‍ജുന്‍. ഇപ്പേഴിതാ തന്റെ സഹോദരി അന്‍ഷൂലയ്ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ട്രോളുകളോട് രൂക്ഷമായി മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുയാണ് അര്‍ജുന്‍. അര്‍ജുന്‍ മാത്രമല്ല ജാന്‍വിയും അന്‍ഷൂലയ്ക്ക് പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണയുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്

'കോഫി വിത്ത് കരണ്‍' എന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് ട്രോളുകള്‍ക്ക് ആധാരമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഷോയിലെ ഗെയിമിന്റെ ഭാഗമായി ജാന്‍വി ഏതെങ്കിലും ബന്ധുവിനെ വിളിച്ച് 'ഹേയ് കരണ്‍ വാട്ട്സപ്പ്' എന്ന് പറയിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. അന്‍ഷൂലയെയാണ് ജാന്‍വി വിളിച്ചത്, എന്നാല്‍ ഒന്നും പറയരുതെന്നും ഉടന്‍ തന്നെ ഫോണ്‍ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അര്‍ജുന്‍ അന്‍ഷൂലയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അന്‍ഷൂല ഫോണ്‍ കട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കളിയില്‍ അര്‍ജുന്‍ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഒരു കൂട്ടരെ ഇത് വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചു. അന്‍ഷൂല ജാന്‍വിയെ സഹായിക്കാത്തത് മോശമായെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം. അന്‍ഷൂലയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളും ബലാത്സംഗ ഭീഷണികളും ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അര്‍ജുന്‍ കപൂര്‍. തീര്‍ത്തും ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് എന്റെ സഹാദരി അന്‍ഷൂലയ്ക്കെതിരെ മോശം ട്രോളുകള്‍ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും എനിക്ക് മര്യാദകള്‍ നോക്കി ഇരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. എന്റെ അനിയത്തിക്കെതിരെ മോശം ട്രോളുകളിടുന്നവര്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയും കുടുംബവും കടന്ന് പോവാതിരിക്കട്ടെ. അര്‍ജുന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ജാന്‍വി കപൂറും അന്‍ഷൂലയെ പിന്തുണച്ചു കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ധടക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജാന്‍വിക്കെതിരെ ട്രോളുകള്‍ വന്നപോഴും അര്‍ജുന്‍ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

ബോണി കപൂറിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മക്കളാണ് അര്‍ജുനും അന്‍ഷൂലയും. ബോണി കപൂറിന്റെയും ശ്രീദേവിയുടെ മക്കളാണ് ജാന്‍വിയും ഖുഷിയും. അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവര്‍ ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തോടെ തകര്‍ന്ന ജാന്‍വിക്കും ഖുഷിക്കും താങ്ങായി എത്തുകയായിരുന്നു.

