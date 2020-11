നടൻ ഹരിശ്രീ അശോകന്റെ മകനും യുവതാരവുമായ അർജുന്‍ അശോകനും ഭാര്യ നിഖിതയ്ക്കും പെൺകുഞ്ഞു പിറന്നു. സന്തോഷ വാർത്ത അർജുൻ തന്നെയാണ് ആരാധകരെ അറിയിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷവുമായി ഒരു മാലാഖക്കുഞ്ഞെത്തിയെന്ന് അർജുൻ അശോകൻ കുറിച്ചു.

2018 ഡിസംബറിലായിരുന്നു അർജുൻ അശോകൻ എറണാകുളം സ്വദേശിനിയും ഇൻഫോ പാർക്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ നിഖിതയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. എട്ടുവർഷത്തോളം നീണ്ട പ്രണയം വിവാഹത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു.

സൗബിൻ ഷാഹിർ സംവിധാനം ചെയ്ത പറവ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു അർജുൻ സിനിമയിലെത്തിയത്. വരത്തൻ, ഉണ്ട, ജൂൺ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് അർജുൻ അവതരിപ്പിച്ചത്.

