നടി അര്‍ച്ചന കവിയും പിതാവ് ജോസ് കവിയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിനു മുകളിലേയ്ക്ക് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളികള്‍ അടര്‍ന്നു വീണു. അപകടത്തില്‍ കാറിന്റെ മുന്‍ഭാഗം തകര്‍ന്നു. തലനാരിഴയ്ക്കാണ് നടിയും പിതാവും രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേയ്ക്ക് പോകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്.

അര്‍ച്ചന തന്നെയാണ് ഈ വിവരം സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി വീണ് കാറിന്റെ ചില്ല് തകര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഓല ക്യാബിലായിരുന്നു ഇവരുടെ യാത്ര. പെട്ടന്നാണ് കാറിന്റെ മുന്‍വശത്തെ ചില്ലിലേയ്ക്ക് കോണ്‍ക്രീറ്റ് പാളി അടര്‍ന്നു വീണത്. കാര്‍ ഓടുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തില്‍ വിന്‍ഡോ തകര്‍ന്ന്, പാളികള്‍ മുന്‍വശത്തെ സീറ്റിലേയ്ക്കും പതിച്ചു. അര്‍ച്ചനയും പിതാവും പുറകിലെ സീറ്റില്‍ ഇരുന്നിരുന്നത്. അതിനാല്‍ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി.

സംഭവത്തില്‍ കൊച്ചി മെട്രോ അധികൃതരും പൊലീസും ഇടപെടണമെന്ന് അര്‍ച്ചന അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. ഡ്രൈവര്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്നും ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അര്‍ച്ചന കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

