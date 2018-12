ഹോളിവുഡ് ചിത്രം അക്വാമാന്‍ ഡിസംബര്‍ 14ന് കേരളത്തില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തും. ഹോളിവുഡ് താരം ജാസണ്‍ മൊമോവയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അക്വാമാനായി എത്തുന്നത്. ആംബര്‍ ഹെര്‍ഡാണ് നായികയാകുന്നത്.

കോണ്‍ജ്വറിങ് സീരീസ്, ഫാസ്റ്റ് ആന്‍ഡ് ഫ്യൂരീസ് 7 എന്നീ ചിത്രങ്ങളൊരുക്കിയ ജെയിംസ് വാന്‍ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വാര്‍ണര്‍ ബ്രോസ് പിക്ചേഴ്സ് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അക്വാമാന്‍ ഇ4 എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് ആണ് കേരളത്തില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച്ച ചൈനയില്‍ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ഇതുവരെ 100 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കളക്ഷന്‍ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

