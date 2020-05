സഹോദരനുമൊത്തുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചതിന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിമർശിക്കാനെത്തിയവർക്ക് മറുപടിയുമായി അനുശ്രീ. ചേട്ടൻ അനൂപുമൊത്തുള്ള ചിത്രമാണ് താരം പങ്കുവച്ചത്. തന്റെ തലയിൽ ചേട്ടൻ സ്പാ ചെയ്ത് തരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ ഇതിന് താഴെ നിരവധി പേർ അനുശ്രീയെയും സഹോദരനെയും അവഹേളിക്കുന്ന കമന്റുകളുമായെത്തി. ഇതിനാണ് താരം പ്രതികരണവുമായി എത്തിയത്.

നെഗറ്റീവ് കമന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് താരം ലൈവിൽ എത്തിയത്. ഫോൺ നമ്പരുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നേരിൽ വിളിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞേനെ എന്നും അതിന് സാഹചര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ലൈവിൽ വന്നതെന്നും അനുശ്രീ വ്യക്തമാക്കി.

അനുശ്രീയുടെ വാക്കുകൾ:

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേട്ടൻ എന്റെ തലയിൽ ക്രീം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ ചേട്ടന്മാരും അനിയത്തിമാർക്ക് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ചുകൊടുക്കാറുണ്ട്, മുടിവെട്ടികൊടുക്കാറുണ്ട്.. അങ്ങനെ വളർന്നുവന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ജനിച്ചപ്പോഴെ സിനിമാനടിയായി വന്നതല്ല. ആങ്ങളമാർ ഉള്ള പെങ്ങൾക്കും പെങ്ങന്മാരുള്ള ആങ്ങളമാർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കുറേ ആളുകൾ ഈ വിഡിയോ കാണുന്നതിന് കാരണം ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാകാം.

ആ ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ അതിന് താഴെ വന്ന കുറച്ച് മെസേജുകൾ എനിക്കൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. വേദനിപ്പിച്ചെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആങ്ങളയും പെങ്ങളും അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ആളുകൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകളും പദപ്രയോഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കിച്ച് ഒരു ആങ്ങളയും പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കാര്യത്തിനെ പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്കൊട്ടും മനസിലായില്ല. . ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് മെസേജ് അയക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ലൈവിലൂടെ മറുപടി പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്.

ആങ്ങളയും പെങ്ങളും അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ച് വളർന്ന ഒരാളും ഇതുപോലെയുള്ള കമന്റുകൾ പറയില്ല. അത്രയും വിഷമം വന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടന്നു തന്നെ ലൈവിൽ വന്ന് മറുപടി പറയാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മനപ്രയാസമായേനെ. എന്തിനാണ് വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊരു ആങ്ങളുടെയും പെങ്ങളുടെയും ചിത്രമാണെന്നെങ്കിലും ഓർക്കണ്ടേ.

ഒരാളുടെ കമന്റ് ഇങ്ങനെ, ‘അനിയത്തി പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ചേട്ടന് അവിടെ നിന്നും പൈസ ലഭിക്കുന്നു.’ ഇതിനുള്ള മറുപടി പറയാം. ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ചേട്ടന് നൽകുന്നതിൽ ഈ കമന്റിട്ടയാൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം.. ഇവിടെ ആങ്ങള പെങ്ങൾ എന്നതിലുപരി ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമാണ്. അതിൽ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവരും ചേരുന്നതാണ്. അതിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പൈസ എന്ന വ്യത്യാസമില്ല. എന്റെ ചേട്ടന് ജോലിയുണ്ട്. അവർക്കുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കും. എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആങ്ങള തന്നെ തരും. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ വേണ്ടത്. താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊരു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ തോന്നിയത്.

ഊള പോസ്റ്റുമായി വന്നോളും എന്ന് കമന്റിട്ടയാളോട്, എന്റെ പേജിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യും. ചേട്ടൻ ചേട്ടൻെറ പേജിൽ സാഹിത്യപരമായ പോസ്റ്റുകളും മറ്റും ഇട്ടോളൂ. എന്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.

‘ഇവളെപ്പോലെ ഓവർ ആക്ടിങ് കൊണ്ട് വെറുപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു നടി സിനിമയിലില്ല. ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെയാണെന്നു തോന്നുന്നു.’–ഇതാണ് മറ്റൊരാളുടെ കമന്റ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ മെയ് നാലിന് ഞാന്‍ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടു എട്ടു വർഷമായി. ആ എട്ടു വർഷത്തിനിടയിൽ പല സംവിധായകർക്കും മനസിലായി കാണും ഞാൻ ഓവർ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന്. ആ ഓവർ ആക്ടിങ് കൊടുക്കേണ്ട കഥാപാത്രം ആയതുകൊണ്ടാകാം അവർ സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളതും. കാരണം ഒരു സംവിധായകന് എന്താണ് വേണ്ടത്, അതാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഓവർ ആക്ടിങ് ആണെന്നു പറയാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയമില്ലല്ലോ? അതെന്നെ അറിയുന്നവർക്കറിയാം അതോർത്ത് താങ്കൾ വിഷമിക്കേണ്ട.

തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ച് വിടണം എന്ന് കമന്റ് ചെയ്തയാളോട് താരത്തിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ - കെട്ടിച്ചുവിടാൻ സമയമാകുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും കൂടി കെട്ടിച്ചുവിട്ടോളും. ഇനി കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ വീട്ടില്‍ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കണക്കും പറയാതെ നോക്കാൻ വീട്ടുകാർക്ക് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേയ്ക്കും വരുന്നില്ല. കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഡിവോഴ്സ് എന്നാണെന്നല്ലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറ്.

കുടുംബത്തുള്ളവരെക്കുറിച്ച് വെറുതെ അങ്ങനെ ചീത്ത പറയരുത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞോളൂ. അനുശ്രീ പറയുന്നു

