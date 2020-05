അനുഷ്‌ക ഷെട്ടി നായികയാവുന്ന ത്രില്ലര്‍ 'നിശബ്ദം' തിയ്യറ്ററില്‍ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് നിര്‍മാതാവ് കൊന വെങ്കട്ട് പറഞ്ഞു. മലയാളമടക്കം അഞ്ചോളം ഭാഷാചിത്രങ്ങള്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈമില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ നിശബ്ദവും ഒ.ടി.ടിയില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന രീതിയില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

റിലീസ് തിയ്യറ്ററില്‍ തന്നെയെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒ.ടി.ടി. സാധ്യതകളെ വെങ്കട് പൂര്‍ണമായും തള്ളികളയുന്നില്ല. സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ലെങ്കില്‍ ഒ.ടി.ടിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാലും തിയ്യറ്ററിനായിരിക്കും മുന്‍ഗണനയെന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്.

'മാധ്യമങ്ങളിലാകെ നിശബ്ദത്തിന്റെ റിലീസിനെക്കുറിച്ച് നിരവധി അനുമാനങ്ങള്‍ കണ്ടു. തിയ്യറ്റര്‍ റിലീസിനായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന മുന്‍ഗണന എന്ന കാര്യം ഞാന്‍ വ്യക്തമാകുന്നു. സാഹചര്യം അനുകൂലമാകാന്‍ അധികസമയമെടുത്താല്‍ മാത്രം അടുത്ത വഴി ഒ.ടി.ടി. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുകയെന്നതായിരിക്കും', അദ്ദേഹം കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

Lot of speculations r being made on the release of our film NISHABDHAM in the media.We would like to clarify that “Theatrical release is our top PRIORITY.If the situation isn’t favourable for a long time then our alternate would be to release on OTT platform”. Hope for the best👍