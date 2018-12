താരവിവാഹങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പരമ്പരയാണ് നമ്മള്‍ ഈ വര്‍ഷം കണ്ടത്. ദീപിക പദുകോണ്‍- രണ്‍വീര്‍സിങ്, പ്രിയങ്ക ചോപ്ര-നിക്ക് ജോനാസ് എന്നിവരുടെ വിവാഹങ്ങള്‍ സ്വര്‍ഗത്തിലെന്ന പോലെയാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനെല്ലാം തുടക്കമിട്ട മറ്റൊരു താരവിവാഹമുണ്ടായിരുന്നു. 2017 ഡിസംബര്‍ 11ന് ഒരുമിച്ച അനുഷ്‌ക ശര്‍മ, ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോഹ്ലി എന്നിവരുടേത്. ബോളിവുഡും ക്രിക്കറ്റ് ലോകവും രാജ്യമൊട്ടുക്കും കൊണ്ടാടിയ ഒരു വിശേഷമായിരുന്നു അതും.

അതിഗംഭീരമായ ഒന്നാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ താരം അമ്മയാകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്നൊക്കെയുള്ള ഗോസിപ്പ് വാര്‍ത്തകളാണ് ആദ്യം കേള്‍ക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും കണ്ടില്ലെന്നും കേട്ടില്ലെന്നും നടിച്ച് മാറി നടന്ന താരത്തിനെ പക്ഷേ ഗോസിപ്പുകള്‍ വിടാതെ പിടികൂടി. അത്തരം അനുഭവങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ സഹികെട്ടു തുടങ്ങിയെന്നു താരം. വിവാഹിതയായ അന്നു മുതല്‍ താനിതു കേള്‍ക്കുന്നതാണെന്നും അതു തന്നെയെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അനുഷ്‌ക ഈയിടെ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ തുറന്നടിച്ചു.

'ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളമായി നിരന്തരം പിന്‍തുടരുന്നതു തന്നെ വലിയൊരു അധ:പതനമായാണ് തോന്നുന്നത്. സമൂഹത്തില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ സ്വകാര്യത മാനിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരാള്‍ വിവാഹിതയാകുന്നു എന്നാല്‍ അവര്‍ പരമ്പരാഗത വിവാഹരീതികള്‍ പിന്‍തുടര്‍ന്നു കൊണ്ടു പോകണമെന്നല്ല, അര്‍ഥമാക്കുന്നത്. ഞാന്‍ വളരെ ചെറിയ വയസില്‍ വിവാഹിതയായതാണ്. നമുക്കൊരു വിവാഹം മറച്ചു വെക്കാം. എന്നാല്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്നത് എങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കും?-അനുഷ്‌ക തുറന്നടിച്ചു. സെന്‍സേഷണല്‍ വാര്‍ത്ത സൃഷ്ടിക്കാനായി അടുത്തിടെ വിവാഹിതയായ ഒരാളുടെ പക്കല്‍ ചെല്ലും. അവര്‍ ഗര്‍ഭിണിയെന്നു ഗോസിപ്പുമിറക്കും. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നാലു മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ബോധ്യപ്പെടും. ഉടനെ അവരെ വിട്ട് അടുത്ത ആളുടെ പിന്നാലെ ചെല്ലും. ഇതാണ് ഇവിടെ നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്നത്.' അനുഷ്‌ക ആഞ്ഞടിച്ചു.

ജബ് തക് ഹേ ജാനിനു ശേഷം ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, കത്രീന കെയ്ഫ് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം വീണ്ടും സ്‌ക്രീനിലെത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ സീറോയുടെ റിലീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇപ്പോള്‍ അനുഷ്‌ക. ചിത്രം ഡിസംബര്‍ 21നാണ് റിലീസിനെത്തുന്നത്.

Content Highlights : Anushka Sharma reactions about pregnancy gossips, Anushka Sharma new film, Zero film