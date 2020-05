ബോളിവുഡ് നടി അനുഷ്‌ക ശര്‍മ നിര്‍മിച്ച പാതാള്‍ ലോക് എന്ന വെബ് സീരിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആമസോണ്‍ പ്രൈമില്‍ റിലീസായത്. എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് സീരിസിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിലാണ് പാതാള്‍ ലോക് ടീമുമായി വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രമാണ്‌ അനുഷ്‌ക പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുറ്റാന്വേഷണത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന സീരിസിന് വലിയ പ്രേക്ഷക പ്രശംസയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലുടനീളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ നേരില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാല്‍ വിര്‍ച്വല്‍ സക്‌സസ് പാര്‍ട്ടി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അനുഷ്‌ക. ഇതിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടും നടി ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

'ഈ സമയങ്ങളില്‍ വിജയാഘോഷങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. പാതാള്‍ ലോക് എല്ലാവരും കാണണം. എന്റെ ഈ തകര്‍പ്പന്‍ ടീമിനൊപ്പം സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു', എന്നാണ് അനുഷ്‌ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

What 'Success party's' look like in these times . PAATAL LOK streaming NOW on @PrimeVideoIN !! Had a blast with this incredible team of ours #KarneshSharma #SudipSharma @Jaiahlawat @prosit_roy #AvinashArun @manojmittra #SaurabhMalhotra @nowitsabhi #MukundGupta #RohitJayaswal pic.twitter.com/QB1ep6H5YI