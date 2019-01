മൂന്നാം വയസില്‍ ചിലങ്കയണിഞ്ഞു നൃത്തം അഭായസിച്ചു തുടങ്ങിയ ബെംഗളൂരു വാസിയായ ആലപ്പുഴക്കാരി അനുഷ നായരുടെ സിനിമയിലെ തുടക്കം മലയാളത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിലും നായികാ പദവിയിലെത്തുന്നത് തമിഴിലാണ്. ഖല്‍ബിലെ മുറിവുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നിരവധി ടെലി ഫിലിമുകളില്‍ അഭനയിച്ച അനുഷ വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് ചുവട് വെക്കുന്നത് താവളം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നെടുമുടി വേണുവിന്റെ മകളായിട്ടാണ്.

തമിഴില്‍ ശനിക്കിഴമൈ സായംകാലം 5 മണി എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ശേഷം നൃത്തത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച അനുഷ ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയത് അന്നയും റസൂലിലൂടെയാണ്.

നൃത്തത്തേയും അഭിനയത്തേയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടു പോകാനാഗ്രഹിക്കുന്ന നടി ഉതിര പൂക്കള്‍ എന്ന സിനിമയിലൂടെ വീണ്ടും തമിഴില്‍ നായികാപദവി അലങ്കരിക്കുകയാണ്. അപ്പാനി ശരത്താണ് ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍. സിനിമയില്‍ നിന്നും ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അനുഷക്ക് ഏറെ അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള കഥാപാത്രമത്രേ ഉതിര പൂക്കളില്‍. ഈ സിനിമയിലൂടെ തമിഴിലും മലയാളത്തിലും സജീവമാകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് അനുഷാ നായര്‍.

