കങ്കണ റണാവതിനെതിരേ വിമർശനവുമായി ബോളിവുഡ് സംവിധാകൻ അനുരാ​ഗ് കശ്യപ്. ബോളിവുഡിലെ സകലരെയും അപമാനിക്കുകയും അവർക്കെതിരേ ആരോപണങ്ങളുമായി രം​ഗത്തെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കങ്കണയ്ക്കെതിരേയാണ് അനുരാ​ഗിന്റെ വിമർശനം.

മണികർണിക എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങളെ കുറിച്ച് കങ്കണ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ പങ്കുവച്ചാണ് അനുരാ​ഗിന്റെ ട്വീറ്റുകൾ.

ഒരിക്കൽ തന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്ന കങ്കണയ്ക്ക് ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും കങ്കണയെ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോ​ഗിക്കുകയാണെന്നും അനുരാ​ഗ് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മണികർണികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കങ്കണ നൽകിയ ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ട്വീറ്റ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അനുരാ​ഗ് ട്വീറ്റുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

"കങ്കണ എന്റെ നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു ഓരോ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴും പ്രോത്സാഹനം നൽകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുതിയ കങ്കണയെ എനിക്കറിയില്ല. ഈ പുതിയ കങ്കണയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവരുടെ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. യാഥാർഥ്യം എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് അവൾക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ ആരും ഇല്ല എന്നതാണ്.

വിജയത്തിന്റെ ലഹരി എല്ലാവരേയും തുല്യമായി നശിപ്പിക്കും. അത് അകത്ത് നിന്നുള്ളവരോ പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരോ ആകട്ടെ. എന്നാൽ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ, എന്നെപ്പോലെയാകൂ എന്നൊന്നും പറയുന്ന കങ്കണയെ എനിക്ക് അറിയില്ല. 2015 ന് മുമ്പ് കങ്കണയിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല.

Now everyone is praising #KanganaRanaut for calling out nepotism, I want to show this video to them and ask what is the difference between her and Kjo? If it was her prerogative as a director to cut roles of co-stars, why kjo is blamed for his decisions? Courtesy: Republic Bharat pic.twitter.com/aNYsUG8TAJ