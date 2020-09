റിപ്പബ്ലിക് ടിവി മേധാവി അർണബ് ​ഗോസ്വാമിക്ക് മികച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനുള്ള പുരസ്കാരം നൽകാൻ ഫ്രെയിം ചെയ്ത ചെരിപ്പുകളുമായി സ്റ്റാന്‍ഡ് അപ് കൊമേഡിയന്‍ കുനാല്‍ കമ്രയും സംവിധായകന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപും. കുനാൽ കമ്രയാണ് വിവരം പുറത്ത് വിട്ടത്. പിറന്നാളുകാരന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപിനൊപ്പമാണ് താന്‍ പോയതെന്നും എന്നാല്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ അനുവാദമില്ലാതെ കയറ്റാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്‍ പറഞ്ഞതായും കുനാല്‍ കമ്ര ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

ഇതോടൊപ്പം ചെരുപ്പുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ഇരുവരുടെയും കൈയിലുള്ള ഫ്രെയിം ചെയ്തുവച്ച ചെരിപ്പുകള്‍ക്ക് താഴെ അവാര്‍ഡഡ് ടു അര്‍ണാബ് ഗോസ്വാമി, ഇന്‍ ഹിസ് എക്സലന്‍സ് ഇന്‍ ജേണലിസം എന്ന് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘പിറന്നാളുകാരന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപിനൊപ്പം മികച്ച മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു അവാര്‍ഡ് നല്‍കാനായി റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ഓഫീസില്‍ ചെന്നു. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്‍ പറഞ്ഞത് അനുവാദമില്ലാതെ അനുമതി തരില്ലെന്നാണ്’- കുനാല്‍ കമ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



Birthday boy @anuragkashyap72 & me went to the @republic’s office to give Arnab an excellence in journalism award... Republic security said bina permission ke allowed nahi hai...



😂😂😂 pic.twitter.com/nCMp8oqpQZ