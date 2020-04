സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വെെറലായ വീഡിയോയുടെ പേരിൽ വെട്ടിലായി സംവിധായകൻ അനുരാ​ഗ് കശ്യപ്. പുക വലിക്കാനായി പേപ്പറിൽ എന്തോ നിറച്ച് ഒട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് വെെറലായത്. കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതെന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് അനുരാ​ഗ് കശ്യപിനെതിരേ ഒട്ടനവധിയാളുകൾ രം​ഗത്തെത്തി.

കഞ്ചാവ് ഉപയോ​ഗിച്ചതിനും അത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും സംവിധായകനെതിരേ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നു. മുംബെെ പോലീസിന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിനെ ടാ​ഗ് ചെയ്തും പലരും വീഡിയോ പങ്കുവച്ചു.

തുടർന്ന് മറുപടിയുമായി കശ്യപ് തന്നെ രം​ഗത്തെത്തി. ദയവ് ചെയ്ത് മുംബെെ പോലീസ് ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ചുരുട്ടുന്നത് പുകയിലയാണെന്ന് ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഭക്തരുടെയും ട്രോളുകളുടെയും സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ വിഷയം ദയവായി വിശദമായി അന്വേഷിച്ചിക്കണം- കശ്യപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Yes please for once @MumbaiPolice look into it. Once and for all let’s make it clear that I roll tobacco and please thoroughly investigate for the satisfaction of the bhakts and the trolls .. https://t.co/ZHv3CwpVBG