ഇന്ത്യയുടെ പേസ് ബൗളര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറ ട്വിറ്ററില്‍ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏക സിനിമാ നടിയാണ് അനുപമ പരമേശ്വരന്‍. പ്രേമത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനം കവര്‍ന്ന ചുരുളന്‍ മുടിക്കാരി 1.1 മില്ല്യണ്‍ ഫോളോവേഴ്സുള്ള ബുംറ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അനുപമയെ ബുംറ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്.

ജസ്പ്രീത് ബൂമ്രയുമായി നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണെന്നാണ് ഇതെക്കുറിച്ചുള്ള അനുപമയുടെ പ്രതികരണം. ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിലാണ് സഹസംവിധായികയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് അനുപമയിപ്പോള്‍.

25 പേരെയാണ് ബുംറ ട്വിറ്ററില്‍ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതില്‍ ഒരാളാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയായ അനുപമ. എബി ഡിവില്ലിയേഴ്സ്, ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, ശിഖര്‍ ധവാന്‍, റോജര്‍ ഫെഡറര്‍, സ്ലാട്ടന്‍ ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, എം.എസ് ധോനി, സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍, അനില്‍ കുംബ്ലെ, സുരേഷ് റെയ്ന എന്നിവരാണ് ബുംറ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്.

ട്വിറ്ററില്‍ അനുപമ പരമേശ്വരന്റെ ട്വീറ്റുകളെല്ലാം ബുംറ ലൈക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബുംറയുടെ ട്വീറ്റുകള്‍ അനുപമയും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നിര്‍മ്മാതാവായി അരങ്ങേറുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സഹ സംവിധായികയാണ് അനുപമ. പ്രേമം സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായ ശേഷം ടോളിവുഡ് സിനിമകളുടെ തിരക്കിലാണ് മലയാളി താരം.

ജേക്കബ് ഗ്രിഗറി ആദ്യമായി നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അനുപമ സഹസംവിധായികയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. നവാഗതനായ ഷംസു സൈബയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നിഖില വിമല്‍, അനു സിതാര എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം അനുപമയും വേഷമിടുന്നു. വിജയ രാഘവന്‍, സുധീഷ്, ശ്രീലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നു.

