ഭാര്യ കിരൺ ഖേറിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയെന്ന വാർത്തയുമായി നടൻ അനുപം ഖേർ. കാൻസറിനെതിരായ പോരാട്ടം കഠിനമാണെന്നും എന്നാൽ കിരണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ മുമ്പത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി പുരോഗതി ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഹോളിവുഡ് നടൻ റോബർട്ട് ഡി നീറോ ഇടയ്ക്കിടെ അവളുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ടെന്നും അനുപം പറയുന്നു. 'സിൽവർ ലൈനിംഗ്സ് പ്ലേബുക്ക്' എന്ന അമേരിക്കൻ ചിത്രത്തിൽ അനുപമും റോബർട്ട് നീറോയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചിരുന്നു. കിരൺ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തനിക്ക് മെസേജ് അയച്ചിരുന്നുവെന്നും അനുപം പറഞ്ഞു.

'അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ കൊറോണ മഹാമാരിയും ലോക്ഡൗണും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പുറത്തുപോകാനോ ആളുകളുമായി കണ്ടുമുട്ടാനോ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എങ്കിൽപോലും അവളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. കീമോതെറാപ്പിയുടെ സ്വാധീനവും അവളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാരും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു.' എന്നാണ് അനുപം ഖേർ പറയുന്നത്. മാനസികനില വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അതിനുവേണ്ടി കിരൺ പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു.

ഏപ്രിൽ ആദ്യമാണ് കിരൺ ഖേറിന് രക്താർബുദം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ എന്ന രക്താർബുദമാണ് ബാധിച്ചത്. അടുത്തിടെ കിരൺ മരണപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ വാർത്തകൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം എതിർത്ത് അനുപം രംഗത്തെത്തി. ഇപ്പോൾ കിരണിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന വാർത്ത കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

Content highlights :anupam kher reveals wife kirron kher's health is more improve nowadays and robert de niro messaging him