സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം പുഷ്പ കണ്ടതിന് പിന്നാലെ അല്ലു അർജുനെ പ്രശംസിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം അനുപം ഖേർ. അല്ലു അർജുൻ ഒരു റോക്ക്സ്റ്റാർ ആണെന്നും ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച ആവേശം പകരുന്ന, ‌പൈസ വസൂലാക്കിയ ചിത്രമാണ് പുഷ്പയെന്നും അനുപം ഖേർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

"പുഷ്പ കണ്ടു. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സിനിമ. ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ, മികച്ച ആവേശം പകരുന്ന, പൈസ വസൂലാക്കിയ ചിത്രം. പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലു അർജുൻ, നിങ്ങളൊരു റോക്സ്റ്റാർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും പെരുമാറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. പുഷ്പ ടീമിന് എല്ലാ വിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു", അനുപം ഖേർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അനുപം ഖേറിന്റെ ട്വീറ്റിന് അല്ലു അർജുൻ നന്ദിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. "അനുപം ജി, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയസ്പർശിയായ പ്രശംസ ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി"അല്ലു മറുപടിയായി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Watched #Pushpa!! BLOCKBUSTER of a film in real sense. Larger than life, high on adrenal and full paisa Vasool. And dear @alluarjun you are a #Rockstar!! Loved every nuance & attitude of yours. Hope to work with you soon. A big CONGRATULATIONS to the whole team! Jai Ho!👏😍👏🙌 pic.twitter.com/DJjYKWSzzU