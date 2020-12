സത്യസായി ബാബയുടെ ജീവചരിത്ര സിനിമ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു. ഗായകനും പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവും മുൻ ബി​ഗ് ബോസ് താരവുമായ അനൂപ് ജലോട്ടയാണ് ചിത്രത്തിൽ സത്യസായി ബാബയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വിക്കി റണാവത്താണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

സത്യസായി ബാബയുടെ ജീവിതം വെള്ളിത്തിരയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ബാബയുടെ തത്വങ്ങളിൽ താൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും ജലോട്ട മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഈ കഥാപാത്രത്തിനായി ഏറെ ​ഗവേഷണം വേണ്ടി വന്നെന്നും തനിക്ക് വെല്ലുവിളിയുണർത്തിയ ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Sai Baba of Puttaparthi used to call me “Chote Baba”. So out of curiosity I asked him why he calls me that and he said you’ll come to know one day. I guess it was this opportunity that I got to play him that he was referring to..I’m really obliged for this role of a lifetime pic.twitter.com/CtMbASaCk3