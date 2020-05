സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും നിലപാടുകൾ പരസ്യമായി പറയാനുള്ള വേദിയാണ്. എന്നാൽ ഇവയെ ദുരുപയോ​ഗം ചെയ്യുന്നവരും നമുക്കിയടിലുണ്ട്. പരസ്പരം വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കാനും അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുമൊക്കെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ നിരവധിയാണ്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലെെം​ഗിക വെെകൃതമുള്ളവരുമുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരേ രം​ഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നടി അനുമോൾ.

ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയായിരുന്നു അനുവിന്റെ പ്രതികരണം. തനിക്ക് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ അയച്ചു തരുന്നവര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഒരാൾ പല അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുമായി തന്റെ സ്വകാര്യ അവയവത്തിന്റെ വീഡിയോ തനിക്ക് അയക്കുകയാണ്.

ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് മടുത്തെന്നും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അനുമോള്‍ പറയുന്നു. ഇനി ആവർത്തിച്ചാൽ സെെബർ സെല്ലിൽ റിപ്പോർട്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇത്തരം ചിത്രങ്ങള്‍ അയക്കുമ്പോൾ അറപ്പല്ലാതെ മറ്റു വികാരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ തോന്നില്ലെന്നും അനുമോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശംഭു പുരുഷോത്തമൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പാപം ചെയ്യാത്തവര്‍ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആയിരുന്നു അനുമോൾ അവസാനമായി വേഷമിട്ടത്. താമരയാണ് പുതിയ ചിത്രം. ഇതിനിടെ ഓഭിമാനി ജോല്‍ എന്ന ബംഗാളി ചിത്രത്തിലും അനുമോള്‍ അഭിനയിച്ചു. ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല.

