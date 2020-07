ബോളിവുഡ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി സംവിധായകൻ അനുഭവ് സിൻഹ. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. തീരുമാനത്തിനു പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലെ സ്വന്തം പേരിൽ 'ബോളിവുഡ് അല്ല' എന്ന് എഴുതിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റാ വൺ, ഥപ്പട്, ആർട്ടിക്കിൾ 15 എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ്.

ENOUGH!!!

I hereby resign from Bollywood.

Whatever the fuck that means.