ഒരു വര്‍ഷമായി മീ ടൂ ആരോപണത്തില്‍ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സംഗീത സംവിധായകന്‍ അനു മാലിക് വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത്. ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്ന കുറിപ്പിലാണ് ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംഗീത സംവിധായകന്‍ ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ചത്.

ഗായികമാരായ സോനം മൊഹാപാത്രയും ശ്വേത പണ്ഡിറ്റും അലീഷ ചിനായുമാണ് അനു മാലിക്കിനെതിരേ ആരോപണവുമായി രംഗത്തുവന്നത്. ഇതിന് പുറമെ രണ്ട് ഗായികമാര്‍ പേരു വെളിപ്പെടുത്താതെയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാലിക്കിനെതിരേ മീ ടൂ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയിരുന്നു. തനിക്കെതിരേ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങളില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം പ്രതികരിക്കുകയാണ് സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഇപ്പോള്‍.

അനു മാലിക്കിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

ഞാന്‍ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം എന്റെ മേല്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചിട്ട് ഒരു വര്‍ഷമാകുന്നു. സത്യം അതിന്റെ വഴിയെ തെളിയിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നു കരുതിയാണ് ഇത്രകാലം നിശബ്ദനായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ എന്റെ നിശ്ശബ്ദത എന്റെ ബലഹീനതയായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടു എന്നു ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

എനിക്കെതിരേ വന്ന വ്യാജവും തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ആരോപണങ്ങള്‍ എന്റെ പദവിയെ എന്നു മാത്രമല്ല, എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും മാനസികനിലയെ തന്നെ സാരമായി ബാധിച്ചു. നിസ്സഹായനാണ് ഇന്നു ഞാന്‍. ദുര്‍ഘടത്തിലാക്കി ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഈ പ്രായത്തില്‍ ഇത്ര മോശം വാക്കുകളും ഭയാനകമായ സംഭവങ്ങളും എന്റെ പേരുമായി ചേര്‍ന്നുവന്നത് ഏറെ അപകീര്‍ത്തികരമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് മുമ്പെ വന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ എന്റെ ഏക ജീവിതമാര്‍ഗമായ ടെലിവിഷനില്‍ തിരിച്ച് ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച ശേഷമാണല്ലോ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്.

രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളുടെ അച്ഛനാണ് ഞാന്‍. എന്റെ മേല്‍ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങള്‍ ഏല്‍ക്കാന്‍ തോന്നുന്നില്ല. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയുമായി ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത പ്രതിഭാസമാണ്. ആരും ജയിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇതിനിയും തുടരുകയാണെങ്കില്‍ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി എനിക്കു കോടതിയുടെ വാതിലുകള്‍ മുട്ടേണ്ടി വരും.

ഈ പ്രതിസന്ധികളിലും എനിക്കൊപ്പം നിന്ന എന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികള്‍ക്കും കുടുംബത്തിനും ഞാന്‍ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനിയും എത്ര സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നറിയില്ല.

കഥ ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകണം. ഈ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള മുഖത്തിനു പിന്നിലും ഞാന്‍ വേദനയിലാണ്. വെളിച്ചമില്ലാത്തിടത്ത് അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ആകെ വേണ്ടത് നീതിയാണ്.

മീ ടൂ ആരോപണങ്ങളെതുടര്‍ന്ന് അനു മാലിക്കിനെ ഇന്ത്യന്‍ ഐഡലില്‍ നിന്ന് സോണി ടിവി നീക്കിയിരുന്നു.

