മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത തിരുടാ തിരുടാ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയയായ അനു അ​ഗർവാളിന്റെ ജീവിതം വെബ് സീരീസാകുന്നു. സീരീസിൽ അനുവും വേഷമിടുന്നുണ്ട്. നടിയുടെ ബാല്യ, കൗമാര, യൗവന കാലഘട്ടങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റു താരങ്ങളായിരിക്കും.

ഡൽഹിയിൽ ജനിച്ച അനു അ​ഗർവാൾ, ചെന്നെെയിലാണ് വളർന്നത്. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സോഷ്യോളജിയിൽ ​ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടി വിജയിച്ച അനു പിന്നീട് മോഡലിങ്ങിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. ദൂരദർശനിലെ ഇസി ബഹനേ (1988) എന്ന സീരിയലിലൂടെയാണ് അഭിനയ രം​ഗത്ത് അരങേറ്റം കുറിച്ചത്. മഹേഷ് ഭട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ആഷിക്വി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു സിനിമാ അരങ്ങേറ്റം. ഈ ചിത്രം വലിയ ഹിറ്റായതോടെ അനുവും ശ്രദ്ധ നേടി.

1993 ൽ മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത തിരുടാ തിരുടാ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അനു തെന്നിന്ത്യയിൽ തരം​ഗമാകുന്നത്. ഹീര രാജ​ഗോപാൽ, പ്രശാന്ത്, ആനന്ദ് എന്നിവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ. തിരുടാ തിരുടായിലെ വീരപാണ്ടി കോട്ടയിലെ എന്ന ​ഗാനവും അനുവിന്റെ നൃത്ത ചുവടുകളുമെല്ലാം ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ്.

പിന്നീട് കിങ് അങ്കിൾ, ഖാൽ നായിക, റിട്ടേൺ ഓഫ് ജുവൽ തീഫ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും വേഷമിട്ടു. 1999 ലാണ് അനുവിന്റെ ജീവിതത്തെ കീഴ്മേൽ മറിച്ച ദാരുണമായ കാർ അപകടം അരങ്ങേറുന്നത്. അപകടത്തിന് ശേഷം 29 ദിവസം കോമയിലായിരുന്നു. കോമയിൽ നിന്നുണർന്നപ്പോൾ ഓർമകൾ നഷ്ടമായി. യോ​ഗയിലൂടെയാണ് അനു തന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിച്ചത്. പിന്നീട് സിനിമകളിലോ സീരിയലുകളിലോ അനു അഭിനയിച്ചില്ല. 51 വയസ്സുകാരിയായ അനു ബാം​ഗളൂരുവിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്.

