വിജയ്‌യും വിജയ് സേതുപതിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ആന്റണി വര്‍ഗീസ് അഭിനയിക്കുന്നു. ആരാധകരുടെ സ്വന്തം ദളപതി വിജയ്‌യുടെ അറുപത്തിനാലാമാത്തെ ചിത്രമായിരിക്കുമിത്.

വിജയ് സേതുപതി വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെയായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക. ആന്റണി വര്‍ഗീസ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലാണെത്തുന്നത്. മാനഗരം, കൈതി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തില്‍ നടി മാളവികയാണ് നായിക.

എക്‌സ് ബി ഫിലിം ക്രിയേറ്റേഴ്‌സ് ആണ് നിര്‍മ്മാണം. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതം പകരുന്നത് അനിരുദ്ധ് ആണ്. 2020ലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

Content Highlights : Antony Varghese to act with Vijay and Vijay Sethupathi in Thalapathy 64