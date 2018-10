തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ചൂഷണങ്ങള്‍ തുറന്നു പറയുന്ന മീ ടൂ മൂവ്‌മെന്റിന് ബോളിവുഡില്‍ ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത മലയാളത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന സംവിധായിക അഞ്ജലി മേനോന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് പ്രതികരണവുമായി സംവിധായകന്‍ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര. ബോളിവുഡ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവര്‍ക്കൊപ്പം നിലകൊളളുമ്പോള്‍ മലയാള സിനിമയിലെ യുവനടി അക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ എന്ത് നടപടിയാണ് ഇവിടുത്തെ സിനിമാ സംഘടനകള്‍ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അഞ്ജലി മേനോന്‍ തന്റെ ബ്ലോഗില്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനാണ് ബൈജു മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുളളത്.

സിനിമയിലെ വിലക്ക് ഭയന്നോ താരങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയോ അന്നൊന്നും സഹപ്രവര്‍ത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി മിണ്ടാതിരുന്ന അഞ്ജലി ഇപ്പോള്‍ മീ ടൂ വിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന് ബൈജു ചോദിക്കുന്നു. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത് താനുള്‍പ്പെടെയുള്ള സംഘടനയുടെ അംഗമായിരുന്നിട്ടും അന്ന് അയാളെ പുറത്താക്കാന്‍ അഞ്ജലി എന്ത് കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ബൈജു ചോദിക്കുന്നു.

ബൈജുവിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

അഞ്ജലി മേനോന് ഒരു മറുപടി.

നടി ആക്രമിക്കപെട്ട കേസില്‍ എല്ലാ സംഘടനകളേയും പ്രതികൂട്ടില്‍ നിര്‍ത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അഞ്ജലി കേരളത്തിലല്ലെ താമസം. ഇന്ന് വരെ താനുള്‍പ്പടുന്ന സംഘടനകള്‍ മൗനം പാലിച്ചും നടിക്ക് എതിരെ നിന്നപ്പോഴും എന്തേ അഞ്ജലി മിണ്ടിയില്ല? സംഭവം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മാക്ട ഫെഡറേഷന്‍ പത്ര സമ്മേളനം നടത്തി സിനിമ മേഖലയില്‍ നിന്നുളള നീചമായ ഈ പ്രവണതയെ എതിര്‍ത്തിരുന്നു.

അന്ന് മുതല്‍ ഇപ്പോഴും ആക്രമിക്കപെട്ട നടിയോടൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു. അഞ്ജലി എന്താ മിണ്ടാതിരുന്നത്. സിനിമയിലെ വിലക്ക് ഭയന്നോ താരങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയോ . ഇപ്പൊ 20വര്‍ഷം മുമ്പ് എന്നെ ഫോണില്‍ ശല്യം ചെയ്തു എന്ന ഹാഷ്ടാഗിനെ പിന്തുണക്കുമ്പോള്‍ കണ്‍മുമ്പില്‍ ആക്രമിക്കപെട്ട തന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് എന്നിട്ട് നാണമില്ലേ.

താനുള്‍പ്പടുന്ന സംഘടനയുടെ അംഗമാണല്ലൊ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് അയാളെ എന്ത് കൊണ്ട് പുറത്തുനിര്‍ത്താന്‍ പറഞ്ഞില്ല. ലാപ് ടോപില്‍ ഹാഷ്ടാഗിന് വേണ്ടി വിരലുകള്‍ പരതുമ്പോള്‍ അടുത്തുളളവള്‍ക്ക് ആ വിരലുകള്‍ കൊണ്ട് ഒരു തലോടല്‍ ആകാം.

Anjali menon on me too movement in india bollywood malayalam baiju kottarakara against anjali menon