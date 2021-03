നടനും മുൻ ഭർത്താവുമായ ബ്രാഡ് പീറ്റിനെതിരേ ഗാര്‍ഹിക പീഡനാരോപണവുമായി നടി ആഞ്ജലീന ജോളി. ബ്രാഡ് പീറ്റിനെതിരേയുള്ള തെളിവുകള്‍ ആഞ്ജലീന കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചുവെന്നും നടന്റെ അക്രമസ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവരുടെ മക്കള്‍ മൊഴി നല്‍കുമെന്നും യു.എസ് വീക്കിലിയും ഇടി ഓണ്‍ലൈനും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മക്കളെ ബ്രാഡ് പീറ്റ് മര്‍ദ്ദിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആഞ്ജലീന പരാതി നില്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആ കേസില്‍ ബ്രാഡ് പിറ്റ് നിരപരാധിയാണെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം തനിക്ക് വിട്ടുതരണമെന്ന് ആഞ്ജലീന കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് കോടതി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

മിസ്റ്റര്‍ ആന്റ് മിസിസ് സ്മിത്ത് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. ഒന്‍പത് വര്‍ഷം നീണ്ട പ്രണയത്തിന് ശേഷം 2014ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 2016 ല്‍ ഇവര്‍ വേര്‍പിരിഞ്ഞു. കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ വിവാഹ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ആഞ്ജലീന കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

ജീവ കാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായിരുന്ന ഇവര്‍ക്ക് ആറ് കുട്ടികളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ മൂന്നു കുട്ടികളെ വിയറ്റ്‌നാം, കംബോഡിയ, എത്യോപ്യ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ദത്തെടുത്തതാണ്.

