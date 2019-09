സോയ ഫാക്ടര്‍ എന്ന ചിത്രം തനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ എന്ന സുഹൃത്തിനെയാണെന്ന് നടന്‍ അംഗദ് ബേഡി. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അംഗദ് ബേദി.

ഞാനും ദുല്‍ഖറും തമ്മില്‍ മനോഹരമായ സൗഹൃദം ഉടലെടുത്തു. ദുല്‍ഖറും ഞാനും തമ്മില്‍ ഒരുപാട് സാമ്യങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും എനിക്കും വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ദുല്‍ഖര്‍ മാന്യനാണ്. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു- അംഗദ് ബേദി പറഞ്ഞു.

തന്റെ ഒന്‍പത് മാസം പ്രായമുള്ള മകള്‍ക്ക് ദുല്‍ഖര്‍സമ്മാനം നല്‍കിയെന്നും അംഗദ് ബേദി പറഞ്ഞു. നടിയും അവതാരകയുമായ നേഹ ധൂപിയയാണ് അംഗദ് ബേദിയുടെ ഭാര്യ. 2018 മെയ് 10 നായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. അതേ വര്‍ഷം നവംബര്‍ മാസത്തിലാണ് മെഹറിന്റെ ജനനം.

സെപ്തംബര്‍ 20 നാണ് സോയ ഫാക്ടര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. 1983ല്‍ ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയ ദിവസം ജനിച്ച സോയ സൊളാങ്കി എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ലോകകപ്പ് ജയിക്കാന്‍ ലക്കി ചാമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന രസകരങ്ങളായ സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

2008ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അനുജ ചൗഹാന്റെ ദ സോയ ഫാക്ടര്‍ എന്ന പേരിലുള്ള നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രദ്യുമ്‌നന്‍ സിങ് ആണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്. സോയ സോളാങ്കിയുടെ വേഷത്തില്‍ സോനം കപൂറും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപറ്റന്‍ നിഖില്‍ ഘോടയായി ദുല്‍ഖറും വേഷമിടുന്നു. ഫോക്‌സ് സ്റ്റാര്‍ സ്റ്റുഡിയോസും ആഡ്‌ലാബ് ഫിലിംസും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Angad Bedi on bonding with Dulquer Salmaan The Zoya factor Movie, Release, Review, Neha Dhupia, sonam Kapoor