പുരസ്കാര നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രം അന്ധാദുൻ തെലുങ്കിലേക്ക് റീമെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു. മെർലപക്ക ​ഗാന്ധി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിഥിൻ, തമന്ന, നബ നടേഷ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കും.

ശ്രേഷ്ഠ മൂവീസ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ എൻ. സുധാകർ റെഡ്ഡിയും നിഖിത റെഡ്ഡിയും ചേർന്നാണ് നിർമാണം. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് നവംബറിൽ തുടങ്ങും.

