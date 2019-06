പത്തേമാരിക്കുശേഷം സലീം അഹമ്മദ് സംവിധാനംചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ആന്‍ഡ് ദ ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടു. സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടുജീവിക്കുന്ന ഇസഹാക്ക് ഇബ്രാഹിമെന്ന കഥാപാത്രമായി ടൊവിനോ എത്തുന്ന ചിത്രം സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമയുടെ കഥപറയുന്നു.

സലീം അഹമ്മദ്ദിന്റെ മുന്‍ചിത്രങ്ങളായ ആദാമിന്റെ മകന്‍ അബു, കുഞ്ഞനന്തന്റെ കട, പത്തേമാരി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളേക്കാള്‍ വലിയ ക്യാന്‍വാസിലാണ് ആന്‍ഡ് ദ ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടു ഒരുക്കിയത്. ലോസ് ആഞ്ജലിസ്, കാനഡ, ചെന്നൈ, ബോംബെ, തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാമായി ചിത്രീകരിച്ച സിനിമ റിലീസിന് മുമ്പേതന്നെ അവാര്‍ഡ് തിളക്കവുമായി ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു.

രാജ്യാന്തര ചലചിത്രമേളയായ ആല്‍ബെര്‍ട്ട ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ 4 പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കിയാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. കാനഡയില്‍ നടന്ന മേളയില്‍ മികച്ച ചിത്രം, നടന്‍, സംവിധായകന്‍, സഹനടി തുടങ്ങിയ നാല് പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് ആന്‍ഡ് ദ ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടു നേടിയത്.

സിനിമ സ്വപ്നംകണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച യുവാവിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളും യാത്രകളുമാണ് ചിത്രമെന്ന് സംവിധായകന്‍ സലീം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

'' ചെറുപ്പം മുതല്‍ സിനിമ സ്വപ്നംകണ്ട് അതിനായി ജീവിതം പകരംവെച്ച് ഇറങ്ങുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം നമുക്കിടയിലുണ്ട്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതകളുള്ളവരും വലിയ ശമ്പളമുള്ള ജോലികളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടവരും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. പണവും പ്രശസ്തിയും മാത്രമല്ല സിനിമ ഒരു വികാരമായി നെഞ്ചിലേറ്റിയവരാണ് ഇവരെല്ലാം. അത്തരത്തിലൊരാളാണ് ആന്‍ഡ് ദ ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടുവിലെ നായകന്‍ ഇസഹാക്ക് ഇബ്രാഹിമും''-സംവിധായകന്‍ വിശദീകരിച്ചു.

ഇസഹാക്ക് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചപ്പോള്‍ അയാള്‍ക്ക് മുന്‍പിലുണ്ടായിരുന്നത് നാട്ടിലെ മൊയ്തുകുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ്. 'മിന്നാമിനുങ്ങുകളുടെ ആകാശം' എന്ന പേരില്‍ ഇസഹാക്ക് ഒരുക്കുന്ന സിനിമയും ആ സിനിമയുമായുള്ള അയാളുടെ സഞ്ചാരവുമാണ് ആന്‍ഡ് ദ ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടു പറയുന്നത്.

നാട്ടിലെ മൊയ്തുകുട്ടിയായി സലിംകുമാറും മൊയ്തുകുട്ടിയുടെ ഭാര്യാവേഷത്തില്‍ സറീന വഹാബും എത്തുന്നു.

സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമയില്‍ മൊയ്തുകുട്ടിയുടെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന അരവിന്ദനെന്ന നടനായി ശ്രീനിവാസന്‍ എത്തുന്നു. സിനിമാ ക്യാമാറാമാനെയാണ് ലാല്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

സിനിമയെ ശക്തമായി പ്രണയിച്ച് അതിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ് ആന്‍ഡ് ദ ഓസ്‌കാര്‍ ഗോസ് ടു വിലെ നായകനെന്ന് സലീം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ''ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോള്‍ ജീവിതത്തില്‍ എന്തു ജോലിചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ സിനിമ തിരഞ്ഞെടുത്തവരല്ല സിനിമാക്കാരില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും. ചെറുപ്പം മുതല്‍ സിനിമയെ ഉള്ളില്‍ കൊണ്ടുനടന്ന് അതില്‍ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ആത്മാര്‍ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് അധികപേരും. അവിചാരിതമായി എത്തിപ്പെട്ടവര്‍ വളരെ കുറവാണ്. സ്വപ്നവും കഴിവും ഭാഗ്യവും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ഒരാള്‍ ഈ മേഖലയില്‍ വിജയിക്കുന്നത്'' സലിം അഹമ്മദ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അനു സിത്താര, സിദ്ദിഖ്, അപ്പാനി ശരത്, ഹരീഷ് കണാരന്‍, വിജയരാഘവന്‍, ജാഫര്‍ ഇടുക്കി, വെട്ടുക്കിളി പ്രകാശ്, ദിനേശ് പ്രഭാകരന്‍, മാല പാര്‍വതി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങള്‍. അലന്‍സ് മീഡിയ നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ: മധു അമ്പാട്ടാണ്. ശബ്ദസംവിധാനം: റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി, ഗാനരചന: റഫീക്ക് അഹമ്മദ്, സംഗീതസംവിധാനം: ബിജിബാല്‍.

