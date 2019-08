ഉദാഹരണം സുജാത, തണ്ണീര്‍ മത്തന്‍ ദിനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സില്‍ ഇടം നേടിയ അനശ്വര രാജന്‍ തമിഴ് സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിയ്ക്കുന്നു. എം. ശരവണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രാങ്കി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അനശ്വര വേഷമിടുന്നത്.

എ.ആര്‍ മുരുഗദോസ് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന ഈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലർ ചിത്രത്തില്‍ തൃഷയാണ് നായിക.

തൃഷയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള അനശ്വരയുടെ ചിത്രം ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. മഞ്ജു വാര്യര്‍ നായികയായ ഉദാഹരണം സുജാതയില്‍ മഞ്ജുവിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മകളുടെ വേഷത്തിലാണ് അനശ്വര എത്തിയത്. പിന്നീട് കെ.കെ രാജീവ് ഒരുക്കിയ എവിടെ എന്ന ചിത്രത്തിലും വേഷമിട്ടു. ഗിരീഷ് എ.ടി. സംവിധാനം ചെയ്ത തണ്ണീര്‍മത്തന്‍ ദിനങ്ങളില്‍ അനശ്വര മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്.

Content Highlights: Anaswara Rajan to act with Trisha Krishnan in Raangi Movie, M Saravanan, Thrisha, Thanneer Mathan Dinangal