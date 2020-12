സ്‍മിതയുടെ ജീവിത കഥ പറയുന്ന മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടി ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് വാർത്തകൾ പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. തമിഴിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിൽ തെലുങ്ക് താരം അനസൂയ ഭരദ്വാജ് സ്മിതയുടെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനസൂയ പങ്കുവെച്ച ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റാണ് താരം സില്‍ക് സ്മിതയായി എത്തുന്നുവെന്ന സൂചന നല്‍കിയത്.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തയിൽ സ്ഥിരീകരണവുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അനസൂയ.

താൻ ഒരു ജീവചരിത്ര സിനിമയിലും സിൽക്ക് സ്മിതയുടെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് അനസൂയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I am NOT playing #SilkSmita garu in any biopic. Thank you. 🙂