അന്തരിച്ച ബോളിവുഡിലെ എക്കാലത്തെയും റൊമാന്റിക് ഹീറോ ഋഷി കപൂറിന് അമുല്‍ ടോപികല്ലിന്റെ ആദരം. ഏറ്റവും പുതിയ കാര്‍ട്ടൂണിലൂടെയാണ് അമുല്‍ ആദരമറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് വര്‍ഷമായി അര്‍ബുദത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഋഷി കപൂര്‍ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്.

#Amul Topical: He was a great and very popular star over many decades! pic.twitter.com/1W3Anwj0Ww — Amul.coop (@Amul_Coop) May 1, 2020

ബോബി, അമര്‍ അക്ബര്‍ അന്തോണി, മേരാ നാം ജോക്കര്‍, സര്‍ഗം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലെ ഋഷി കപൂറിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉദ്ദരിച്ചാണ് കാര്‍ട്ടൂണ്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു സന്ദേശവും ഇവര്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ഋഷി കപൂര്‍ നായകനായ 1971-ല്‍ ഇറങ്ങിയ ഹം കിസി സേ കം നഹീ എന്ന സിനിമയെ പരാമര്‍ശിച്ച് 'ആപ് കിസി സേ കം നഹീ' എന്ന വാചമാണ് കാര്‍ട്ടൂണില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്.

ഇത് തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി ആലിയ ഭട്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ ഖാന്റെയും കാര്‍ട്ടൂണ്‍ ഇതേരീതിയില്‍ അമുല്‍ ചെയ്ത് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ദ ലഞ്ച്‌ബോക്‌സ്, പാന്‍ സിങ് തോമര്‍, അംഗ്രേസി മീഡിയം, പീകു എന്നീ സിനിമകളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കാര്‍ട്ടൂണ്‍. 'നിങ്ങളെ എന്നും ഓര്‍ക്കും ഗുരു' എന്നാണ് അതില്‍ ചേര്‍ത്തിരുന്ന വാചകം.

Content Highlights: Amul shares cartoon on characters played by rishi kapoor as a tribute