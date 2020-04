''അമ്മ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്''- അതായിരുന്നു മരണക്കിടക്കയിൽ നടൻ ഇർഫാൻ അവസാനമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. ഇർഫാന്റെ കുടുംബാം​ഗങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ബോംബെ ടെെംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

''ഇർഫാൻ അവസാനം വരെ പോരാടി, ആത്മശാന്തിക്കായി എല്ലാവരും പ്രാർഥിക്കണം''- അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഇർഫാൻ ഖാന്റെ മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കബറടക്കി. മുംബൈയിലെ വേര്‍സോവ കബര്‍സ്ഥാനില്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് കബറടക്കം നടന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കം വളരെ കുറച്ച് പേര്‍ മാത്രമാണ് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തത്. കനത്ത പോലീസ് കാവലിലായിരുന്നു കബറടക്കം. വിശാല്‍ ഭരദ്വാജ്, കപില്‍ ശര്‍മ, മിക സിങ്ങ് തുടങ്ങിയവര്‍ സംസ്കാര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.



ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണ് ഇർഫാന്റെ അമ്മ സയെദ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, രോഗശയ്യയിൽ മുംബൈയിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന ഇർഫാന് ലോക്ഡൗൺ കാരണം അമ്മയുടെ അന്ത്യകർമങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാനോ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ജയ്പുരിൽ നടന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ വീഡിയോകോൾ വഴിയാണ് ഇർഫാൻ കണ്ടത്.

