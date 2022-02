അന്തരിച്ച നടന്‍ അമിതാഭ് ദയാലിന്റെ അവസാന വീഡിയോ സന്ദേശം വൈറലാകുന്നു. ജനുവരി 17-ന് ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും സുഖപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വസതിയിലെത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു അന്ത്യം.

കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കിടെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് അമിതാഭ് പങ്കുവച്ച വീഡിയോ സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. താന്‍ ഒരിക്കലും കോവിഡിന് കീഴടങ്ങുകയില്ലെന്നും അതിനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അമിതാഭ് പറയുന്നു.

അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം വിരുദ്ധ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിട്ടതോടെയാണ് അമിതാഭ് ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. കാഗര്‍, രംഗാദ്രി തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍. സിനിമാനിര്‍മാതാവുമായ മൃണാളിനി പാട്ടീലാണ് ഭാര്യ. ഒരു മകളുണ്ട്.

Content Highlights: Amitabh Dayal last Viral Video during Covid treatment, Amitabh Dayal passed away