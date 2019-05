മുതിര്‍ന്ന നടനും തിയ്യറ്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തകനുമായ വിക്രം ഗോഖലെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മറാത്തി ചിത്രത്തില്‍ മെഗാ സ്റ്റാര്‍ അമിതാബ് ബച്ചന്‍ അതിഥി താരമായെത്തുന്നു. മിലിന്ദ് ലെലെ തിരക്കഥയെഴുതുന്ന ചിത്രത്തില്‍ അമിതാബ് ബച്ചനായിത്തന്നെയാണ് ബോളിവുഡ് ചക്രവര്‍ത്തി അഭിനയിക്കുന്നത്. ''എ.ബി അനി സി.ഡി'' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ബച്ചന്‍ അതിഥിതാരമായെത്തുക.

ചിത്രത്തിലേക്ക് ബച്ചന്റെ പേര് നിര്‍ദേശിച്ചത് ഗോഖലെ തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തില്‍ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളായാണ് ഇരുവരും എത്തുകയെന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാതാവ് അക്ഷയ് ബര്‍ദപുര്‍കര്‍ പറഞ്ഞു. സ്‌കൂള്‍ ജീവിതകാലത്തിനുശേഷം പിരിഞ്ഞ കൂട്ടുകാര്‍ 70 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. എ.ബി അമിതാബ് ബച്ചനെന്നും സി.ഡി, ഖോകലെയുടെ കഥാപാത്രമായ ചന്ദ്രകാന്ത് ദേശ്പാണ്ഡെ എന്നപേരിന്റെയും ചുരുക്കരൂപമാണ്.

ഈ വര്‍ഷം ഡിസംബറിലാവും ഈ ഹാസ്യ, കുടുംബ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്. 76-കാരനായ ബച്ചനും 78-കാരനായ ഗോഖലെയും അഗ്‌നീപഥ്, ഖുദാ ഗവാ, തുടങ്ങിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നിച്ചഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ രണ്‍ബിര്‍ കപൂറിനും ആലിയ ഭട്ടിനുമൊപ്പമുള്ള 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര, സയ്‌റാത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നാഗ്രാജ് മന്‍ജുലെയുടെ ആദ്യ ഹിന്ദി ചിത്രമായ ഝുണ്ട്, ആയുഷ്മാന്‍ ഖുരാനക്കൊപ്പമുള്ള കുടുംബ ചിത്രമായ ഗുലാബോ സിതാബോ ഇമ്രാന്‍ ഹാഷ്മിക്കൊപ്പമുള്ള ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം ചെഹരെ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് ബച്ചന്‍.

