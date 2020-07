കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന തന്റെ മരണം ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന, അത്തരത്തിൽ സന്ദേശങ്ങളും ട്രോളുകളും പ്രചിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ. തന്റെ ബ്ലോ​ഗിലൂടെയാണ് മുഖമില്ലാത്ത, അജ്ഞാതരായ ട്രോളന്മാർക്ക് താരം മറുപടി നൽകുന്നത്. ഇവർക്കുള്ള താക്കീതു കൂടി താരം നൽകുന്നുണ്ട്.

"അജ്ഞാതരായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പേരു പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ആരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ സംഭവിക്കാനുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ മരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയെന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരിക്കലും അധിക്ഷേപങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിയില്ല.. കഷ്ടം തന്നെ.നിങ്ങൾ എഴുതിവിടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ അമിതാഭ് ബച്ചനെ അധിക്ഷേപിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ മരിച്ചാൽ പിന്നെയതിന് സാധിക്കില്ല

ഇനി ദൈവാനു​ഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് ജീവനോടെയെത്തിയാൽ എന്നിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല 90 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന എന്റെ ഫോളോവേഴ്സിൽ നിന്നു കൂടി കനത്ത പ്രഹരത്തോടെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് തിരികെയെടിക്കും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.ഞാൻ അതിജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പറയും. അവർ കരുത്തരാണ്. ഈ ലോകം മുഴുവനുമുണ്ട്, വെറും പേജിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരല്ല. ആ വിപുലീകൃത കുടുംബം കണ്ണടയ്ക്കുന്ന നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ‘ ഉന്മൂലന കുടുംബമായി’ മാറും.". ബച്ചൻ കുറിക്കുന്നു.

